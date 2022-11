Angebote für Jugendliche in Zürich – Hier lässt man Teenager sein, wie sie sind Junge Menschen sind aktiv und kreativ. Was machen 12- bis 18-jährige, die noch zu jung für Clubs, aber bereits zu alt zum Kerzenziehen sind? Eine Reportage. Jean-Marc Nia Claudia Jucker

Lieber am Basketballkorb als draussen in der Kälte abhängen. Jugendliche bei Midnight-Sports im Shilfeld. Foto: Andrea Zahler

Kiffen, pöbeln, hängen, rummaulen. Das sind so die Aktivitäten, die man Jugendlichen gerne zuschreibt. Sicher, das machen sie auch. Aber lümmeln sie wirklich so gerne im Regen an einer Bushaltestelle rum, oder tun sie das, weil es nicht das ganze Sackgeld verpulvert? Oder sie nicht wissen, was sie sonst machen sollen?