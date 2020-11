Zürcher Workshop für DJ’s – Hier lernen Sie, richtig aufzulegen Dieses Wochenende nichts vor? Im Haus Eber führen DJs Novizinnen und Debütanten in die Kunst des Auflegens ein. Tim Wirth

Ein guter DJ sei jemand, der überrascht und ein nostalgisches Gefühl vermittelt , sagt Nat. Foto: Tatiana Zhukova

Zum ersten Mal hat Nat aka «Soritz Muuder» in einer kleinen Bar in Luzern aufgelegt. Nur zwei ihrer Freunde waren da.

«Soritz Muuder» ist eine von fünf DJs, die am Wochenende im zwischengenutzten Haus Eber einen Workshop für Aufleg-Anfängerinnen und Platten-Grünlinge anleiten. Sie erklären, wie sie mit den Mixern umgehen, an welchen Knöpfen und Reglern sie schrauben und wann ein Übergang am meisten Sinn macht. Die Teilnehmenden können ihre Musikbibliothek auf USB-Sticks oder Platten mitbringen und so gleich die Lieder mixen, die sie am besten kennen.

Die DJ-Workshops finden im zwischengenutzten Haus Eber statt. Foto: z.V.g

DJing als universelle Sprache

DJ werde man nicht über Nacht, sagt Nat. Jeder Übergang zwischen den Songs sei anders. «Mit der Zeit kriegt man ein Gefühl dafür, wann man den Track am besten wechselt.» Ein guter DJ sei jemand, der überrascht und ein nostalgisches Gefühl vermittelt. Ob mit alten Klassikern oder neuen Songs spiele dabei keine Rolle. Die Musik teilen zu können, diese universelle Sprache – das sei das Schöne am DJ-Sein.

Im Haus Eber ist das ganze Wochenende der elektronischen Musik gewidmet. Nach den DJ-Workshops am Freitag findet am Samstag ein Vinyl-Markt statt, wo man sich seine Plattensammlung aufstocken kann. Am Sonntag gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema «Wo tanzen wir morgen?».

Das ganze Wochenende ist im Haus Eber der elektronischen Musik gewidmet. Foto: zvg

Nat aka «Soritz Muuder» sagt, als DJ müsse man jede Gelegenheit nutzen, um aufzulegen. Wichtig sei, sich dabei wohlzufühlen. Lieber spiele sie vor zwei Freunden als vor einer Horde betrunkener Menschen, die alle nur Michael Jackson hören möchten.