Datenanalyse zu Hochhäusern – Hier schiesst Zürich in die Höhe Eine Datenauswertung zeigt das ungleiche Wachstum der Gebäude in den Zürcher Quartieren. Patrick Meier

Visualisierung der drei 80 Meter hohen Vulcano Hochhäuser am Bahnhof Altstetten Stadt Zürich, https://hochhaeuser.stadt-zuerich.ch/

Die Stadt Zürich ist seit 2012 um durchschnittlich 60 Zentimeter gewachsen. Und das obwohl im Jahr 2012 viele der augenfälligen Hochhäuser wie der Prime Tower oder der Mobimo Tower in Zürich-West bereits standen. Die Unterschiede in den Quartieren sind zudem deutlich: So ist Hottingen zum Beispiel 20 Zentimeter geschrumpft, während der Spitzenreiter Saatlen um mehr als 1,5 Meter gewachsen ist. Dies zeigt eine Analyse des Tamedia-Datenteams, die auf den dreidimensionalen Gebäudemodellen der Stadt Zürich basiert, die regelmässig publiziert werden.