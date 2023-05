1 / 8 Industriecharme in Oerlikon: Die Giesserei überzeugt auch mit ihrem Ambiente. Foto: Boris Müller

Chicorée, Schwarzwurzel und Passionsfrucht – was für eine überraschende Kombination an Zutaten und Geschmacksrichtungen! Und wie mutig, diesen veganen Mix als eine von drei vegetarischen Hauptspeisen auf die Karte zu setzen! Die will probiert sein.