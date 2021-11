Dating mit Büchern - Hier sind die Matches garantiert

Dating mit Büchern – Hier sind die Matchs garantiert Die amerikanische App Booky Call funktioniert wie Tinder und verkuppelt Leserinnen mit ihrem Traumbuch. Nora Zukker

Eine App verkuppelt Bücher mit ihrer Leserschaft. Foto: Booky Call

Am Sonntagabend habe ich mein Tinder-Profil gelöscht und mich bei Booky Call angemeldet. Die App verspricht mir: Hier findest du dein Traumbuch. Ich richte also mein Profil ein und gebe meine Vorlieben an, indem ich vom gebrochenen Herz (interessiert mich nicht) bis zum roten Herz (interessiert mich sehr) auswähle. Genre: Belletristik – dort will ich Klassiker, zeitgenössische Literatur, Kurzgeschichten, aber auf keinen Fall Science-Fiction oder Thriller. Bei den Sachbüchern interessiere ich mich für die Themen «Politik», «Familie und Beziehungen», ein bisschen Philosophie und lieber keine «Selbsthilfe».