Darum ist YB so gut – «Hier war ich nie der Neue, nie der Ausländer» Beide Torschützen beim Coup gegen Manchester United haben afrikanische Wurzeln. Das ist kein Zufall, sondern Teil der erfolgreichen Transferpolitik der Young Boys. Moritz Marthaler

Zwei Säulen des Berner Höhenflugs: Die Torschützen Jordan Siebatcheu (Mitte links) und Nicolas Ngamaleu (Mitte rechts). Foto: Raphael Moser

Nicolas Ngamaleu, wie er nach seinem Ausgleich gegen Manchester United direkt in den Armen von YB-Teamkollege Jordan Siebatcheu landet, 1:1, gelb-schwarze Freude, ein Punkt gegen den Weltclub? Siebatcheu, wie er nach seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit von allen gejagt und auch von Ngamaleu gestellt wird, 2:1, gelb-schwarze Ekstase, ein Sieg gegen den Weltclub!

Jedem Ziel seinen eigenen Weg. Es gibt viele Momente in der jüngeren YB-Geschichte, in denen die Weichen für diesen historischen Berner Fussballabend gestellt worden sind.

Man kann zurückblenden in den Herbst 2016, als Christoph Spycher als Sportchef einem am Boden liegenden Verein auf die Beine half und anfing, seine Tugenden, mit denen er zuvor schon als Talentscout zu Werke gegangen war, durch einen engen Kreis an Vertrauten auf den Verein zu übertragen: Bescheidenheit, Teamfähigkeit, Gelassenheit. Spycher nahm das mit Chefscout Stéphane Chapuisat, dann mit dem Zuzug von Gérard Castella als Ausbildungschef in Angriff.