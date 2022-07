Öffnung der Zürcher Kaserne – Hier weitet sich der Himmel von Zürich Mit der wiedervereinigten Kasernenwiese hat Zürich einen neuen Park bekommen. Noch hat man ihn fast für sich allein. Eine Erstbesitzung. Claudia Schmid Beat Metzler

Viel Klee, wenig Menschen: Die Schreibenden geniessen den neuen Ausblick auf das verlassene Propog, das ehemalige provisorische Polizeigefängnis. Foto: Andrea Zahler

Wir befinden uns mitten in Zürich. Doch es fühlt sich überhaupt nicht so an. Zu gross ist diese Wiese, zu wenig Menschen bespassen sie, zu verwunschen wirkt der Ort.