Neubau der Uni St. Gallen – Hier wird Beton zelebriert Architekt Sou Fujimoto hat für die HSG ein repräsentatives Raumgitter gebaut, das die Interaktion fördern soll. Der Klimaschutz ist dabei zweitrangig. Andres Herzog

Viel Beton, viel Glas: So präsentiert sich der neue Prestigebau der Universität St. Gallen HSG. Foto: Chris Mansfield

Die Universität St. Gallen HSG will durchlässiger werden. Darum hat sie am Rand ihres Campus in St. Gallen ein «Learning Center» erstellt. Es soll den Austausch zwischen Studierenden, Alumni und breiter Öffentlichkeit begünstigen. Der japanische Architekt Sou Fujimoto stapelte dafür Glaskuben zu einem Schachtelberg. «Die Form soll an die hügelige Landschaft der Stadt erinnern», erklärt Marie de France, die Sou Fujimotos Büro in Paris leitet.

Der Vergleich wirkt weit hergeholt, denn organisch sieht das Ganze nicht aus: Gebaut ist das Haus mit geometrischer Präzision und Schärfe, eine kantig klare Skulptur. Ihre Höhe korrespondiert mit dem Hauptgebäude, einem brutalistischen Betonhaus aus dem Jahr 1963 von Walter M. Förderer, Rolf G. Otto und Hans Zwimpfer.

Das Gebäude hat über 50 Millionen Franken gekostet. Finanziert wurde es über private Spenden. Foto: Chris Mansfield

Der Neubau fällt auf, und das soll er auch. Die HSG will damit an die Öffentlichkeit treten, mit Architektur für ihre Exzellenz werben, ähnlich wie das Pendant des japanischen Büros Sanaa an der EPFL in Lausanne. Die HSG hat sogar ein T-Shirt bedrucken lassen, auf dem die Skizze des Architekten vom Gebäude prangt. Architektur als Merchandise. Gekostet hat das Gebäude 53 Millionen Franken. Hinzu kommen 10 Millionen Franken für den Betrieb in den nächsten Jahren. All das hat die HSG-Stiftung vollständig dank privater Spenden finanziert.

Luftiges Atrium

Das grosse Staunen löst der Bau im Inneren aus. Sou Fujimoto legt ein Betongitter durch den Raum, das die Architektur auflöst. Zehn auf zehn Meter misst der Raster. In der Mitte ein luftiges Atrium, das bis unters Dach reicht. Treppen schweben scheinbar durch den Raum. «Wir hatten eine Bahnhofhalle als Referenz im Kopf», sagt Marie de France und blickt nach oben. «Und gleichzeitig den Kreuzgang eines Klosters.»

Zwischen Bahnhofhalle und Kreuzgang: Blick ins Atrium, das bis unters Dach reicht. Foto: Chris Mansfield

Struktur und Sichtbeton sind bereits im brutalistischen Hauptgebäude zentrale Themen. Sou Fujimoto invertiert dessen Wucht dank der dünnen Querschnitte und dem hellen Weisszement im Beton ins Filigrane. Was leicht aussieht, braucht viel Beton und Stahl. Doch der statische Kraftakt bleibt im Hintergrund. Selbst an den Knoten laufen die Balken und Stützen ineinander, als wären sie aus einem Guss. Im Zentrum steht für Sou Fujimoto der abstrakte Raum, nicht das Fügen von Teilen. Farbige Wandelemente, die sich zum Teil verschieben lassen, verstärken diesen Eindruck.

Die Treppen scheinen im Raum zu schweben. Foto: Chris Mansfield

Rund um das Atrium liegen offene und halb offene Räume, in denen Workshops und Gruppenarbeiten stattfinden. Vorhänge lassen die Grenzen zerfliessen zwischen Erschliessung und Nutzfläche, zwischen Flur und Zimmer. Das Gebäude will Begegnungen fördern wie auf einem Marktplatz. «Square» lautet der programmatische Name des Hauses.

Die farbigen Elemente lassen sich zum Teil verschieben. Foto: Chris Mansfield

Was diese offene Atmosphäre in der Praxis bringt, wird die HSG erst noch herausfinden. In den ersten Wochen gab es bereits Kritik aus der Studentenschaft, weil das Haus auf Interaktion statt auf konzentriertes Lernen ausgelegt ist, wie das «St. Galler Tagblatt» berichtete. Räumlich und akustisch hingegen überzeugt das Konzept. Auch wenn viele Leute unterwegs sind, bleibt die Stimmung im Atrium gedämpft.

Nachhaltigkeit kommt zu kurz

Ein Prestigebau ist nicht nur da, um benutzt zu werden. Der Bauherr macht damit auch eine Aussage über seine Prioritäten. Und hier knarzt es im Betongebälk, was den Klimaschutz betrifft. Haustechnisch haben die Architekten gemacht, was heute üblich ist: Eine Fotovoltaikanlage liefert Strom, über 65 Erdsonden helfen beim Heizen und Kühlen. Hohlkörperbetondecken sparen bis zu 20 Prozent Baumaterial ein. Wo der Beton nicht sichtbar ist, kommt Recyclingbeton aus der Region zum Einsatz, dessen Zement kreislaufoptimiert ist und weniger CO 2 ausstösst. Ausgerechnet das Raumgitter aber wurde herkömmlich betoniert.

Das Raumgitter wurde herkömmlich betoniert. Klimabewusste Architektur sieht anders aus. Foto: Chris Mansfield

Überhaupt spricht die Architektur keine klimabewusste Sprache. Das Lernzentrum ist eine Betonorgie und ein Glasfest. Es erzählt der Studentin: Mit genug Ressourcen ist alles möglich. Doch das Bild des materialhungrigen Gebäudes passt nicht mehr in unsere Zeit. Die Anforderungen haben sich geändert, seit die EPFL 2010 das «Learning Center» in Lausanne eröffnet hat mit seinem aufwendig geschwungenen Betonboden. Auch das brutalistische HSG-Hauptgebäude hätte wohl anders ausgesehen, wenn es nach der Ölkrise gebaut worden wäre.

Das Gebäude feiert Glas und Beton – sowie geometrische Präzision. Foto: Chris Mansfield

Nicht jedes Gebäude muss eine Aussage machen zum Klimaschutz. Aber wenn sich eine Universität mit einem Vorzeigebau profilieren will, dann kann sie das Thema nicht ausblenden. Nicht mehr. Das heisst nicht, dass nur Holz oder Lehm erlaubt sind und Beton verteufelt gehört. Die Chance eines Prestigebaus wäre es jedoch, für diese klimagerechte Baukultur einen eigenen Ausdruck zu entwickeln. Doch das tut das Lernzentrum in St. Gallen trotz seiner starken und kommunikativen Architektur nicht. Und bleibt insofern in den 2010er-Jahren stehen.

