Nach Brand in Meilen – Hier wird das Boot geborgen, das am Mittwoch in Flammen aufging Ein Motorboot ist am Mittwochabend vor dem Meilemer Ufer in Brand geraten und versunken. Nun haben Taucher das verkohlte Wrack aus dem Zürichsee geborgen. Raphael Meier

1 / 7 Mehrere Taucher begaben sich am Donnerstagnachmittag vor dem Meilemer Ufer ins Wasser, um das abgebrannte Boot zu bergen. Foto: Moritz Hager

Neugierige Blicke wandern über das Wasser. Es ist kurz nach 14 Uhr, als das Einsatzboot der Seepolizei vor dem Strandbad in Meilen aufkreuzt. Vom Ufer aus können die Badegäste die in Neoprenanzügen gekleideten Taucher gut erkennen, die auf dem Deck sitzen. Nahe einer kleiner gelben Fahne, die knapp über der Wasseroberfläche weht, springen sie in den See.