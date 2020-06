Neue In-Beiz Brera im Test – Hier wird eine lockere Italianità zelebriert Im ehemaligen Wine Loft von Beat Caduff hat sich eine Gastrocrew niedergelassen, die im Quartier weitere Betriebe führt. Die Karte ist klein, mehrheitlich vegetarisch und hat einen Hang zu Federkohl. Claudia Schmid

Aufgeraute Wände, ein bisschen Brocki-Style, Pflanzen und Sofas in Altrosa: Der Essensbereich. Foto: Thomas Egli

Baracca, Pergola, Pizzeria So, Canzoniere – an der Kanzleistrasse befinden sich auffallend viele italienische Restaurants. Das hielt die Crew um Yves Niedermayr nicht davon ab, am 12. Mai einen weiteren Italiener zu eröffnen. Das Brera gilt als erste In-Beiz seit dem Lockdown: Das Restaurant ist schon jetzt über Tage ausgebucht.