Sechs spezielle Zürcher Veloläden – Hier wird Ihnen geholfen Von der Rennveloliebhaberin zum Supernerd, von Quartierhelden zum Bausatzparadies, von Bergspezialisten zum E-Bike-Pionier – eine Auswahl an originellen Reparaturprofis. Emil Bischofberger , Jean-Marc Nia , Claudia Schmid , Thomas Wyss

«Wer nichts wird, wird Wirt!» Das ist der böseste aller jemals artikulierten Berufskalauer. Der wahrscheinlich zweitböseste behauptet, jeder professionelle Veloflicker sei in Tat und Wahrheit ein gescheiterter Automech.

Mag sein, dass da vor ganz langer Zeit mal was dran war. Heute indes wird dem Beruf viel Respekt entgegengebracht – was nicht zuletzt am seit Jahren anhaltenden Veloboom liegt, was aber auch mit dem technischen Fortschritt (Stichwort E-Bike) zu tun hat.

Wir stellen hier sechs Zürcher Fachgeschäfte und deren leidenschaftliches Personal vor, das sich mit Haut und Haar (und vor allem geschickten Fingern!) dem Reparieren, Gestalten und Verkaufen von Zweirädern vom Stadtvelo bis zum Mountainbike verschrieben haben. (thw)