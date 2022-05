Chemieareal Uetikon – Nun werden die radioaktiven Stoffe aus dem See gepumpt Vor dem Chemieareal Uetikon ist der Seegrund kontaminiert. Der Kanton saugt die giftigen Stoffe nun mit einer futuristischen Pumpe ab: ein komplexes und aufwendiges Verfahren. Frank Speidel

Eine schwimmende Baustelle: Direkt vor dem Chemieareal wird von einem Ponton aus mit einem Sauger gearbeitet. Foto: Michael Trost

Quadratmeter für Quadratmeter saugt derzeit vor der ehemaligen Chemischen Fabrik in Uetikon eine Pumpe Sedimente vom Grund des Zürichsees. Vom trockenen Ponton aus hört man ein Dröhnen. Was unter der Wasseroberfläche gerade passiert, lässt sich aber nur erahnen. Ein Saugkopf arbeitet innerhalb eines abgeschirmten Sanierungskastens und befördert ein Schlamm-Wasser-Gemisch über einen Schwimmschlauch an Land. Der automatisch gesteuerte Sauger bewegt sich von einer Ecke des Kastens zur anderen – und wirkt so wie eine mächtige Schlange, die sich vom Boden eines Pools Leckerbissen einverleibt.