Aufpreis fürs Geschlecht in Zürich – Hier zahlen Männer und Frauen gleich viel Ein Blick in drei Haarsalons, ein Reinigungsgeschäft und zwei Kosmetikstudios in Zürich zeigt, wie Rollenbilder Preise diktieren – oder eben nicht. Lara Blatter

Der 25-jährige Simone Rigliaco führt den Liquid Hairsalon am Idaplatz. Foto: Ela Çelik

Gelbe Keramikplatten schmücken die Wand, der Boden ist in Pink getaucht. Vor einem Spiegel sitzt eine Kundin, ihre Haare sind voller Alufolien-Stücke. Der Duft einer fruchtigen Seife liegt in der Luft. Im Hintergrund wird der Song «Jenny from the Block» von einem italienischen Klassiker abgelöst.

So weit erscheint in Simone Rigliacos Liquid Hairsalon am Idaplatz im Zürcher Kreis 3 alles normal. Doch etwas ist ungewöhnlich. Der Preis.

Vor knapp einem Jahr, im Dezember 2020, eröffnete Rigliaco den Salon. Waschen und Schneiden kostet 49 Franken. Egal welches Geschlecht. «Gleichberechtigung muss auch im Haarsalon stattfinden», sagt Rigliaco. Das ist unüblich, denn in den meisten Geschäften bezahlen Frauen mehr für ihre Frisur als Männer.