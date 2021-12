Mit Greyhound durch die USA – Hier zeigt sich, warum das «Vereinigte» im Landesnamen nur noch ein Witz ist Greyhound-Busse stehen für das grosse amerikanische Versprechen: Alle können für eine paar Dollar einsteigen und ein neues Leben beginnen. Eine Reise mit ihnen ist immer auch eine Reise ins echte Amerika. Jürgen Schmieder Los Angeles

Ein Fahrgast am Greyhound-Busterminal wartet darauf, dass ein Mechaniker den platten Reifen eines Busses repariert. Foto: Getty Images

Auf meiner ersten Fahrt in einem Greyhound-Bus, im Alter von 17 Jahren, gab es zwei Ach-Momente. Ich, das Landei aus Deutschland, wollte 1996 zu einem Spiel der Chicago Bulls, und die USA, das waren für mich: Rapper aus New York City, Hippies in L. A., Cowboys in Texas – also irgendwas, das man zur Fasnacht sein wollte, was im Nachhinein betrachtet noch einmal ein ganz anderes Licht darauf wirft, was Europäer vom Amerika des späten 20. Jahrhunderts hielten. Das ist wichtig, denn es wird nun um ein völlig anderes Amerika gehen; eines, das man im wahrsten Sinne des Wortes erfahren muss.