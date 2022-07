Erste Fahrt im Cadillac Lyriq – Hightech statt Heavy Metal Mit dem rein elektrischen Lyriq schreibt die US-Luxusmarke Cadillac an einem völlig neuen Kapitel. Eine erste Probefahrt Thomas Geiger

Elektrisierender Erstling: Mit dem Lyriq lanciert Cadillac seine Elektrooffensive ausgesprochen stilvoll. Foto: Cadillac

Heckflossen, Orgien in Chrom und fette Achtzylinder: Auch wenn sie sich seit Jahren mit einem kantig-coolen Design um ein modernes Image bemühen, steht keine Automarke so sehr für das alte Amerika wie Cadillac. Erst recht nicht in der Luxusliga. Doch damit ist jetzt endgültig Schluss. Denn in Amerika hat die feinste der GM-Töchter jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen und mit dem Lyriq zu Preisen ab zunächst 59’990 Dollar ihr erstes dezidiertes Elektroauto auf den Markt gebracht. Und es gibt wirklich keinen Grund dafür, dass es der Stromer für schätzungsweise 80’000 Franken aufwärts nicht innert der nächsten zwei Jahre auch in die Schweiz schaffen würde.