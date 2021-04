Elternfrage: Tipps für ruhigere Nächte – Hilfe, ich stille die ganze Nacht! Daniela Melone hat schon so einige schlaflose Eltern mit Babys beraten. Dabei hat sich ein Vorgehen bewährt: das 24-Stunden-Protokoll. Daniela Melone

Trink, Kindlein, trink: Viele Babys wollen nachts zur Beruhigung gestillt werden. Illustration: Benjamin Hermann

Es ist wie verhext, unser acht Monate alter Sohn ist eigentlich tagsüber ein richtiger Sonnenschein. Während der Nacht allerdings schreit er ziemlich viel und lässt sich kaum beruhigen. Ausser wenn ich ihn stille – und dies, obwohl wir seit zwei Monaten auf Breinahrung umgestellt haben. Um ihn während der Nacht also zu beruhigen, gebe ich ihm die Brust – was dazu führt, dass ich ihn quasi dauerstille und selbst nur zu wenig Schlaf komme. Was kann ich tun? Leserfrage von Katja, 36, aus Luzern.

Liebe Katja, herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich verstehe Ihren Wunsch nach ruhigeren Nächten sehr gut, es zehrt unglaublich an den Kräften, wenn der eigene Schlaf immer wieder unterbrochen und die Nacht permanent zum Tag wird.