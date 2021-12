007 und die Folgen – Hilft der Bond-Effekt den Kinos? «No Time to Die» hat das Schweizer Publikum in Scharen ins Kino gelockt. Aber wie viel Booster-Kraft steckt im Bond-Film? Eine Einschätzung in fünf Punkten. Hans Jürg Zinsli

Ein Publikumshit: «No Time to Die» mit Daniel Craig als James Bond. Foto: Nicola Dove

Die gute Nachricht vorweg: Bis jetzt haben in der Schweiz über 825’000 Zuschauer den Bond-Film «No Time to Die» gesehen. Seit 2015 wurden nie mehr so viele Kinotickets für einen einzelnen Film verkauft. Damit bestätigt sich – trotz massiven Besuchereinbrüchen in der Pandemie –, dass 007-Abenteuer hierzulande nach wie vor ausgezeichnet funktionieren. Bis letzte Woche war «No Time to Die» ohne Unterbruch die Nummer 1 in der Deutschschweiz.

«‹The return to cinema› ist in vollem Gange!», jubelt denn auch Philippe Täschler, Chef der Blue-Cinema-Kette, die unter anderem in Zürich, Bern, Basel und Winterthur Kinos besitzt. «Es braucht immer solche Lokomotiv-Filme», ergänzt Edna Epelbaum, Kinobetreiberin in Bern, Biel und der Westschweiz. «Diese helfen in normalen Zeiten, das Publikum auch für kleinere Filme zu motivieren.» Aber funktioniert dieser Effekt auch in diesem Jahr? Eine Analyse zur aktuellen Kino-Situation.