Gut zu wissen – Hilft Hühnersuppe wirklich gegen Erkältungen? Die Studienlage für das beliebte Hausmittel ist dünn – dennoch wird es selbst von Wissenschaftlern empfohlen.

Hilft, schneller wieder auf die Beine zu kommen: Die gute alte Hühnersuppe. Foto: Getty

Sie ist eines unserer ältesten Hausmittel – die Hühnersuppe. Warum gerade sie Schnupfen und Husten lindern soll, ist allerdings noch weitgehend unbekannt.

Immerhin gibt es vereinzelte wissenschaftliche Untersuchungen, die eine positive Wirkung vermuten lassen. So kam bereits vor 20 Jahren eine US-Studie zum Schluss, dass Hühnersuppe die Aktivität einer Gruppe von Immunzellen, der «neutrophilen Granulozyten», hemmt und somit vermutlich anti-entzündlich wirkt. Kleiner Wermutstropfen: Die Untersuchung wurde nur in vitro durchgeführt, also nicht mit Menschen, sondern im Labor.

Reich an schützenden Substanzen

Trotz dünner Studienlage gibt es gute Gründe, die für die Hühnersuppe sprechen: Im Hühnerfleisch stecken auch Eiweissbausteine wie Cystein oder Carnocin, die als Antioxidantien wirken und ebenfalls Entzündungen hemmen sowie Körperzellen schützen können.

Zudem stärken die verschiedenen Gemüse in der Suppe mit ihren sekundären Pflanzenstoffen die Abwehrkräfte.

Hühnersuppen-Rezept Infos einblenden Zutaten (für 4 Personen): 1 grosse Zwiebel, 1 TL Öl oder Bratbutter, ca. 500 g Gemüse (z. B. Sellerie, Lauch, Karotten, Glattpetersilie), 1 Suppenhuhn (ca. 1 kg), 1 TL schwarze Pfefferkörner, 1 EL Salz, 2 Lorbeerblätter, evtl. ein Stück Ingwer und etwas Chili. Zubereitung: 1. Das Gemüse rüsten, in kleine Stücke schneiden und auf die Seite stellen. Die Zwiebel mitsamt der Schale halbieren und mit der Schnittfläche nach unten in der Bratbutter (bzw. im Öl) kräftig bräunen. 2. Das Suppenhuhn ohne Innereien mit kaltem Wasser gut abspülen und zusammen mit dem Gemüse und der aufgeschnittenen Zwiebel in einen Topf geben. 3. Kaltes Wasser aufgiessen, bis alles bedeckt ist. Nun Pfeffer, Salz und Lorbeerblätter hinzugeben und die Suppe bei geringer Hitze mindestens zwei Stunden köcheln lassen. Den dadurch entstehenden Schaum regelmässig abschöpfen. 4. Das Suppenhuhn vorsichtig aus dem Topf nehmen, häuten und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Suppe in der Zwischenzeit nochmals kurz aufkochen und die Zwiebel herausnehmen. 5. Das Fleisch zur Suppe geben und zum Schluss mit Pfeffer und Salz abschmecken. Tipp: Wer die entzündungshemmende Wirkung der Suppe verstärken möchte, kann ein Stück Ingwer und etwas Chili mitkochen. Für mehr Einlage eignen sich auch andere Gemüsesorten (z. B. Erbsen oder Bohnen) oder Suppennudeln. Quelle Rezept: stilpalast.ch

Möglicherweise liegt es aber auch einfach an der wohltuenden Wirkung der heissen und bekömmlichen Flüssigkeit: «Eine heisse Suppe fördert die Durchblutung und löst den Schleim – und das auf natürliche Weise ohne Nebenwirkungen», sagt David Fäh, Präventivmediziner und Ernährungswissenschaftler an der Berner Fachhochschule.

Der Experte: David Fäh (48) ist Präventivmediziner und Ernährungswissenschaftler; er forscht und lehrt an der Universität Zürich und ist Dozent für Ernährung an der Berner Fachhochschule. Der Facharzt ist Autor zahlreicher Publikationen und Bücher (u. a. «Stressfrei abnehmen» und «Genussvoll glutenfrei»). Foto: PD

Den grössten Nutzen der Hühnersuppe sieht Fäh aber in der Genesungsphase: «Gerade wenn jemand länger krank war und unter Appetitverlust gelitten hat, können die Nährstoffe in der Suppe gut der Regeneration helfen.»

