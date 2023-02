Fallen beim Aktiensparen – Himmel und Hölle schlagen den Aktienindex Mit Sünden- und Tugendaktien ist man 2022 viel besser gefahren als mit Indexfonds. Jetzt hoffen Banken und Vermögensverwalter auf ein Comeback ihrer Fonds, besonders beim moralischen Investieren. Armin Müller

Spass und erst noch bessere Renditen: Spielerinnen an Glücksspielautomaten im Swiss Casino Zürich. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Es war ein schlimmes Börsenjahr. Aber nicht für alle: Wer etwa seinem katholischen Glauben nicht nur sonntags in der Messe frönte, sondern auch beim Geldanlegen, wurde schon im Diesseits mit einer positiven Rendite belohnt. Während die Aktienmärkte weltweit um die 20 Prozent einbrachen, lag der Ave Maria Value Fund als einer von wenigen mit 2,6 Prozent im Plus.