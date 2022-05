Kinder-Fahrautomaten in der Stadt – Hin und her für einen Stutz Sie wirken etwas aus der Zeit gefallen, die Automaten vor Shops, Kiosken und in Einkaufszentren. Aber missen möchten wir sie nicht. Eine kleine Sammlung. Jean-Marc Nia

Was darfs denn sein? Jeep oder Papagei? Foto: Moira Jurt

Vielleicht muss man nach dem Einkauf gleich nach Hause kochen gehen, oder man muss danach auf die Post, die gleich schliesst, und dann ist da das Kind an der Hand, das jammert, es möchte jetzt noch eine Runde in dem Auto fahren oder auf dem Huhn reiten: Man versucht es auf ein anderes Mal zu vertrösten, was manchmal klappt, aber meistens nicht. Ja, wenn mans eilig hat, können sie ganz schön nerven, die Kinder-Fahrautomaten. Aber hey, es dauert wirklich nicht lange, und kosten tut so ein Ritt auch nicht die Welt. Meistens einen Franken.

Röschibach