Eishockey: Larry Mitchell wird Klotens neuer Sportchef

Zwei Tage nach Bekanntgabe der sofortigen Vertragsauflösung mit Sportchef Patrik Bärtschi stellt der EHC Kloten seinen Nachfolger vor. Larry Mitchell übernimmt das Amt beim Aufsteiger. Der 55-jährige Deutsch-Kanadier tritt seine Stelle am Schluefweg am 1. November an. Seine letzte Station vor seinem Engagement im Zürcher Unterland war der DEL-Verein ERC Ingolstadt. In Oberbayern arbeitete er von 2017 bis 2022 als Sportdirektor.

Nimmt sich der neuen Aufgabe in Schweiz an: Larry Mitchell

Mitchell hat die jüngsten drei Heimspiele der Klotener im Stadion verfolgt, er kennt das Schweizer Eishockey und die Schweizer Agenten aber schon viel länger, aus seiner Zeit als Trainer, Scout und Sportdirektor. Auch für den nordamerikanischen Markt hat er akribisch Spieler gescoutet. Zudem war er Spieleragent für Europa. In der DEL stand er in 535 Partien als Headcoach an der Bande, 270 weitere DEL-Partien beobachtete und analysierte Mitchell als Sportdirektor. Von 1988 bis 2002 war er als Stürmer mit Ausnahme von einigen DEL-Partien (Hannover, Krefeld) in der zweithöchsten Liga Deutschlands engagiert. Unter anderem führte er Wedemark in die 1. Bundesliga. (ddu)