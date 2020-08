Exklusiv: Texte von Schlingensief – «Hitler ist Schweizer!» Vor zehn Jahren starb Christoph Schlingensief. Wir erinnern uns an den Ausnahmekünstler – und veröffentlichen Kolumnen, die er für das Magazin «Facts» geschrieben hat. Andreas Tobler

Er war laut und schnell, hatte Humor und Charme – und er starb viel zu früh: Christoph Schlingensief (1960–2010). Foto: Walter Bieri/ Keystone

Vor zehn Jahren starb der deutsche Aktionskünstler Christoph Schlingensief im Alter von 49 Jahren. In seinen Filmen und Theateraktionen beschäftigte sich der gebürtige Oberhausener obsessiv mit der deutsch-deutschen Geschichte, mit Helmut Kohl und Gerhard Schröder. Aber auch mit der Schweiz: 2001 wollte Schlingensief im Rahmen seiner «Hamlet»-Inszenierung am Zürcher Schauspielhaus ausstiegswillige Nazis resozialisieren. Es kam zu Tumulten und Verwirrung, wie so oft, wenn Christoph Schlingensief inszenierte.