47 Grad und Alarmstufe Rot – Hitzewelle hat Europa im Griff In mehreren Teilen Europas leiden die Menschen unter hohen Temperaturen. Auf Sardinien könnte sogar die höchste jemals auf dem Kontinent gemessene Wert überschritten werden.

Bis zu 41 Grad in Griechenland: Am Alimos-Strand in der Nähe von Athen, Griechenland, schützt sich eine Frau beim Baden im Meer vor der Sonne. Foto: Angelos Tzorzinis (AFP)

Eine Hitzewelle lässt die Thermometer in mehreren Regionen Europas auf teils bis über 40 Grad steigen. In Italien hat das Gesundheitsministerium in Rom für mehrere Städte eine Hitzewarnung der Alarmstufe Rot erlassen: Darunter sind neben der Hauptstadt auch Bologna und Florenz. Im Land könnten am Wochenende mehrere Hitzerekorde gebrochen werden. In Griechenland wird am Samstag erneut das antike Wahrzeichen Akropolis in Athen geschlossen.

In Europa leiden auch Deutschland, der Osten Frankreichs, und Polen unter einer Hitzewelle. In Spanien, der Türkei, aber auch in Bulgarien warnen Meteorologen vor der nächsten Hitzewelle. Der Deutsche Wetterdienst rechnet für Samstag mit Höchstwerten von bis zu 38 Grad in Deutschland. In der Schweiz werden Temperaturen bis zu 36 Grad erwartet.

Volle Strände in Frankreich, wie hier in La Grande Motte am 10. Juli 2023. Foto: Sylvain Thomas (AFP)

Zwischenzeitlich gab es mancherorts Entspannung – etwa in Südspanien, wo die Temperaturen am Samstag auf unter 40 Grad fielen. Andere Länder wie Griechenland verzeichneten örtlich Höchstwerte von bis zu 44 Grad. Im Westen der Türkei wurden 48 Menschen wegen Hitzschlag im Spital behandelt.

Sardinien vor neuem europäischen Rekord

Für Italien ist auch für die darauffolgenden Tage keine Abkühlung in Sicht: Am Dienstag könnte es in Rom sogar 42 oder 43 Grad heiss werden. Damit könnte der bisherige Hitzerekord von 40,5 Grad aus dem August 2007 für die italienische Hauptstadt fallen. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien wurden 47 Grad gemessen – damit könnte in diesen Tagen sogar die höchste jemals in Europa gemessene Temperatur von 48,8 Grad überschritten werden. Für Alte und Kranke sowie Kleinkinder sind diese hohen Tagestemperaturen enorm anstrengend und hochgefährlich.

Schlange vor einem Brunnen in Rom. (11. Juli 2023) Foto: Alberto Pizzoli (AFP)

In der Region Neapel starben der Zeitung «Il Messaggero» zufolge zwei Amateurfussballer im Alter von 48 und 51 Jahren infolge von vermutlich von der Hitze ausgelösten Beschwerden.

Auch Norditalien bleiben die Extremtemperaturen nicht erspart: Für Mailand werden am Dienstag 38 Grad erwartet. Durch den fortschreitenden Klimawandel träten solche Situation im Vergleich auch zur Vergangenheit sehr viel häufiger auf und seien zudem intensiver, sagte Meteorologe Claudio Cassardi gegenüber «Il Messaggero».

Gefühlte Temperatur auf Akropolis erheblich höher

Griechenland befindet sich auf dem Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle – 87 Wetterstationen im Land verzeichneten bereits am Freitag Werte über 40 Grad. Die höchste Temperatur des Jahres lag bisher mit 44,2 Grad in Theben rund 50 Kilometer nordwestlich von Athen, wie das Nationale Observatorium am Samstag mitteilte.

Abkühlung an einem Strand in Athen, Griechenland. (15. Juli 2023) Foto: Yorgos Karahalis (Keystone)

Auch für das Wochenende erwarteten die Meteorologen keinen Rückgang der Hitze. Ausserdem steigt durch die hohe Trockenheit die Gefahr für Waldbrände, warnten der Zivilschutz und die Feuerwehr am Samstag.

Die Behörden haben zudem den zweiten Tag in Folge für die heissesten Stunden des Tages die Akropolis in Athen geschlossen. Wie das Kulturministerium mitteilte, bleibt das Wahrzeichen von 11.30 bis 17.30 Uhr geschlossen.

In Athen wurden am Samstag abermals Temperaturen von 40 bis 41 Grad erwartet. Auf der Akropolis sei aber «die vom Körper gefühlte Temperatur (...) erheblich höher», erklärte das Ministerium. Schon am Vortag hatte es Schliesszeiten für die Touristenattraktion gegeben. Auch mehrere Parks und Grünflächen in Athen werden am Samstag geschlossen.

Südspanien: 30 Grad in der Nacht

Auch der Süden Spaniens leidet schon seit Tagen unter extremer Hitze. Die Tageshöchsttemperaturen lagen in Teilen Andalusiens immer wieder über 40 Grad. Nachts gibt es kaum Abkühlung, weil es selbst dann noch stellenweise 30 Grad heiss ist. Am frühen Morgen ist es dann mit etwa 25 Grad «am kühlsten».

Ein Schild in Sevilla, Spanien, zeigt lokale 52 Grad Celsius an. (10. Juli 2023) Foto: Cristina Quicler (AFP)

Für Montag wurden wieder mehr als 40 Grad in Córdoba erwartet. Auch auf Mallorca kommen die Menschen ins Schwitzen. Für Dienstag sind dort im Inneren der Insel ebenfalls 40 Grad möglich.

In der Türkei ist vor allem die Westküste von der Hitze betroffen. Am Samstag wurden dort laut Nachrichtenagentur Anadolu 48 Menschen mit Hitzschlag in Spitälern behandelt.

Selbst im nördlich gelegenen Bulgarien schlug die Hitze zu: Dort soll es nach einer kurzen Entspannung am Montag wieder extrem heiss werden. Meteorologen erwarten Werte um 40 Grad.

Weltweit war der Juni laut dem europäischen Copernicus-Dienst bereits der wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) erklärte die erste Juliwoche auf Grundlage von vorläufigen Daten ebenfalls zur bislang heissesten. Das Wetterphänomen El Niño verschlimmert die Situation zusätzlich.

Bereits seit Wochen leidet der Süden der USA unter hohen Temperaturen. Auch in Nordafrika sowie in einigen Regionen Chinas und dem Osten Japans herrscht grosse Hitze.

