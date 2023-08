Hitzewelle in der Schweiz – Kurz nach dem Mittag ists schon über 30 Grad heiss Am Samstag und Sonntag hat uns die Hitzewelle im Griff. Die Nullgradgrenze soll auf rund 5000 Meter steigen.

Willkommene Abkühlung: Böötler auf der Aare bei Uttigen zwischen Thun und Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Hitzewelle hat die Schweiz am Samstag fest im Griff. In zahlreichen Regionen wurden vom Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie bereits kurz nach dem Mittag Temperaturen von über 32 Grad gemessen.

In Basel betrug die Temperatur um 13 Uhr bereits 33,6 Grad, wie das Portal von Meteoschweiz am Samstagnachmittag meldete. Ausserordentlich hohe Temperaturen werden zudem nicht nur in den Niederungen, sondern auch in grossen Höhen erwartet.

Auch für den Sonntag erwartet der staatliche Wetterdienst in den Niederungen bereits am dem frühen Morgen Temperaturen von über 20 Grad, an Nachmittag bis zu 33 Grad. Die Nullgradgrenze soll laut Meteoschweiz bis zum Abend auf rund 5000 Meter steigen.

Für die gesamte Schweiz gilt bis und mit Mittwoch der kommenden Woche unterhalb von 800 Metern über Meer die Hitze-Gefahrenstufe 3. Im Tessin gilt die Gefahrenstufe 4 von 5. Diese bedeutet laut Meteoschweiz ein grosses Risiko für Kreislaufbeschwerden und körperliches Unwohlsein.

SDA/ij

Fehler gefunden?Jetzt melden.