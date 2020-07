Verletzter YB-Star – Hoaraus bitteres Saisonende ist Tatsache Guillaume Hoarau zog sich im Derby gegen Thun einen Muskelbündelriss in der linken Wade zu. Ob der YB-Stürmer beim Meister bleibt, ist unklar. Herbie Egli

Guillaume Hoarau weint am 8. Juli, als der YB-Stürmer den Platz im Derby gegen Thun verletzt verlässt. KEYSTONE

Bittere Pille für YB und Guillaume Hoarau: Der YB-Stürmer fällt mindestens sechs Wochen aus. Damit ist die Saison für Hoarau gelaufen. Er hat sich am Mittwoch im Derby gegen Thun (4:0) einen Muskelbündelriss in der linken Wade zugezogen, teilt der Club aus der Hauptstadt mit.

Hoarau verspürte den Schmerz, als er nach einer halben Stunde einen Freistoss tritt. Kurze Zeit später musste er sich auswechseln lassen. Beim Verlassen des Platzes zog der 36-jährige Angreifer sein Trikot aus und wischte sich damit die Tränen ab.

Hoaraus Ausfall ist für uns ein schwerer Schlag. Christoph Spycher

Dass die Berner im Schlussspurt der Meisterschafts-Entscheidung auf ihren Goalgetter verzichten müssen, ist alles andere als einfach. «Guillaume Hoaraus Ausfall ist für uns ein schwerer Schlag. Es liegt nun an der Mannschaft, noch näher zusammenzurücken und die Saison auch für ihn zu einem erfolgreichen Ende zu bringen», sagt YB-Sportchef Christoph Spycher.

Ob das vorzeitige Saisonende für Hoarau auch das Ende bei YB ist, steht noch in den Sternen. Der Vertrag des letztjährigen Torschützenkönigs läuft am Ende der Spielzeit 2019/20 ab. Der Stürmer kann sich vorstellen, weiter bei YB zu bleiben. Spycher will mit den Verhandlungen vorerst zuwarten. «Wir schauen in diesem Moment bewusst nicht allzu weit nach vorn, sondern wollen Guillaume die nötige Zeit lassen, um die Diagnose zu verdauen. Dann werden wir uns zusammensetzen und schauen, was die Zukunft bringen wird».