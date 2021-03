Warnung der Behörden – Hochgiftige Qualle tötet 17-Jährigen in Australien In den wärmeren Monaten sind die Nesseltiere an der Küste von Nord-Queensland für badende Menschen eine grosse Bedrohung.

Quallen können äusserst gefährlich für die Menschen sein. Foto: Keystone (Symbolbild)

Im Norden Australiens kam ein Jugendlicher durch den Stich einer hochgiftigen Würfelqualle ums Leben. Der 17-Jährige sei vor zehn Tagen beim Schwimmen an der Landzunge Cape York von den Tentakeln eines sogenannten Box Jellyfish (Seewespe) getroffen worden und jetzt im Krankenhaus an den Folgen gestorben, berichtete der Sender 9News am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei.

Vermutlich sei es das erste Mal in 15 Jahren, dass in Australien ein Mensch durch einen Stich der giftigsten Quallenart der Welt gestorben sei, hiess es.

«Wir sehen in unseren Gewässern sowohl Box Jellyfish als auch andere Quallenarten, die das Irukandji-Syndrom verursachen», warnten die Behörden. Dabei handelt es sich um eine von Nesselgiften verursachte Vergiftung, die schwere Schmerzen, Brechreiz und Lungenödeme auslösen kann. «Wenn Sie keinen Schutzanzug haben und wissen, dass Quallen im Wasser sein könnten, dann gehen Sie einfach nicht hinein», hiess es.

Die wissenschaftlich als «Chironex fleckeri» bekannte Quallenart ist extrem gefährlich. Die Nesseltiere sind transparent, der Schirm vierkantig. Besonders in den wärmeren Monaten sind sie an der Küste von Nord-Queensland für badende Menschen eine grosse Bedrohung. Ihr Stich ist sofort extrem schmerzhaft. Nach Schätzungen sind in Australien bislang insgesamt rund 70 Menschen durch den Kontakt mit grossen Würfelquallen gestorben. Ein Stich sollte keinesfalls mit Wasser, sondern mit Essig behandelt werden, hiess es.

SDA/fal