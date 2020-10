CHF 10.- günstiger – Hochkarätig und glamourös: Ihr Erlebnis bei Kaufleuten Literatur Profitieren Sie!

Kaufleuten Zürich ZVG

Sie erhalten CHF 10.- Ermässigung auf literarische Veranstaltungen von Kaufleuten Literatur – so erleben Sie die besten Autorinnen und Autoren hautnah.



Das Kaufleuten Restaurant ist legendär. Seit mehr als 100 Jahren reichen sich hier VIPs und Blitzgescheite, Popstars und Nobelpreisträgerinnen die Hand und das Champagnerglas: Prince, Lenin, Charlotte Gainsbourg, T.C. Boyle, Patti Smith, die Dadaisten, Reinhold Messner, Donna Leon, Roger Willemsen, Siri Hustvedt, Lukas Bärfuss, Judith Butler, Daniel Kehlmann, Hazel Brugger, Simonetta Sommaruga, Hans-Magnus Enzensberger, Patti Basler und Harald Schmidt - alle waren sie schon hier.



Unser hochkarätiges Literaturprogramm ist weltbekannt und vielseitig: Wir setzen alles daran, die interessantesten Neuentdeckungen und Weltstars für Sie auf unsere Bühne zu holen.



Gönnen Sie sich vor der Lesung einen Apéro in der Pelikanbar oder ein feines Nachtessen im Kaufleuten Restaurant und geniessen Sie anschliessend Literatur vom Feinsten in unserem altehrwürdigen Theatersaal.

Ihr CARTE-BLANCHE-Angebot

CHF 10.- Rabatt auf die Eintrittspreise zu literarischen Veranstaltungen.