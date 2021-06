Überfluteter Flughafen-Bahnhof – Schuld waren der Bach und eine Baugrube Starke Gewitter haben am Mittwochabend haben den Bahnverkehr am Bahnhof Flughafen-Zürich unterbrochen. Ab 16 Uhr sollen nun alle Züge wieder verkehren. Jana Arnold

Ein Wassereinbruch am Flughafenbahnhof führte am späten Mittwochabend und am Donnerstag zu gesperrten Gleisen am Flughafen in Kloten. Foto: Raisa Durandi

Der Altbach fliesst nicht nur mitten durch Kloten, sondern auch direkt unter dem Flughafen hindurch. Es ist bekannt, dass von ihm ein grosses Hochwasserrisiko ausgeht – mit der Verlängerung der Glattalbahn soll dieses demnächst eingedämmt werden.

Dass dies dringend ist, zeigte das Unwetter von Mittwochabend, wie Flughafen-Sprecherin Jasmin Bodmer schildert: Starke Regenfälle brachten den Bach unter dem Flughafen zum Überlaufen. Das Wasser habe sich in der Baugrube einer Baustelle neben dem Bushof angesammelt, und schliesslich die Höhe eines provisorischen seitlichen Zugangs zum Tunnel erreicht. Durch Betriebsräume der SBB gelangte das Wasser letztlich auf die Gleise und blockierte den Zugverkehr. «Ein Zusammenspiel von unglücklichen Ereignissen» nennt es Bodmer.

Die Aufräumarbeiten sind am Donnerstag zur Hauptverkehrszeit im Gang. Foto: Raisa Durandi

Fachdienste der SBB rückten mit zwei speziellen Lösch- und Rettungszügen an. «Noch in der Nacht begannen sie mit dem Abpumpen», so SBB-Mediensprecherin Sabine Baumgartner. Da man gut vorangekommen sei, konnten um 8.30 Uhr Fernverkehrszüge und die S24 bereits wieder einfahren.

Jedes Gleis wird einzeln geputzt

Das Wasser sei mittlerweile weitestgehend abgepumpt, doch es laufen noch Reinigungsarbeiten. Dazu werde zurzeit jeweils ein Gleis gesperrt und innerhalb von knapp einer Stunde gereinigt. «Wir rechnen damit, dass alle Gleise voraussichtlich ab 16 Uhr wieder befahrbar sind», sagt Baumgartner. Dann sollen auch die S-Bahnlinien S2 (Flughafen-Ziegelbrücke) und S16 (Flughafen-Herrliberg-Feldmeilen), die aktuell noch in Oerlikon wenden, wieder über den Flughafen verkehren können. Bis dahin werden Passagiere gebeten, auf Bus oder Tram umzusteigen.

Kloten war von den gestrigen Unwettern mit 40 bis über 60 mm Niederschlag pro Stunde sehr stark betroffen. Screenshot: Martin Liebrich

Trotz des Zwischenfalls gab es zur Rush-Hour am Morgen kein Chaos, auch der Ansturm auf Bus und Tram hielt sich in Grenzen. Es standen Mitarbeiter von Flughafen und SBB bereit, um Reisende über die Situation zu informieren. Auch am Hauptbahnhof, in Oerlikon und Winterthur waren sogenannte Kundenlenkerinnen und -lenker im Einsatz. Reisepläne in weite Ferne sind trotz Unterbruch kaum durchkreuzt worden: «Uns sind nur zwei Passagiere bekannt, die ihren Flug verpasst haben», sagt die Flughafen-Sprecherin. Die Airline hätte sie umbuchen können.

