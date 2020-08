Unwetter in der Schweiz – Höchste Gefahrenstufe: Erste Überschwemmungen im Tessin Für das Tessin und Graubünden gilt eine Unwetterwarnung der höchsten Stufe. Der starke Regen hat im Tessin zu ersten Überschwemmungen geführt. Meteo Schweiz erwartet bis zu 300 Millimeter Niederschlag. UPDATE FOLGT

In der Schweiz regnet es von Freitag bis Sonntagabend teilweise stark, im Tessin deutlich über 200 Liter pro Quadratmeter. Das führt an verschiedenen Orten zu Erdrutschen und Überschwemmungen. Foto: Leserreporter

Für einige Gebiete in den Kantonen Tessin und Graubünden gilt ab Samstagnachmittag sehr grosse Hochwassergefahr. Die Stellen beim Bund, die vor Naturgefahren warnen, haben die Gefährdungsmeldung auf die höchste der fünf Warnstufen erhöht.

Die Warnung gilt ab Samstag 15.00 Uhr für 24 Stunden, wie die Naturgefahrenstellen des Bundes im Internet mitteilen. Örtlich würden bis zu 300 Millimeter Regen erwartet. Die Fachleute rechneten mit starkem Regen und teilweise auch mit Gewittern. Betroffen sind hauptsächlich der Osten des Tessins sowie das Misox und das Bergell.

Bis am Samstagmorgen gab es in der Magadinoebene bereits 141 Millimeter Regen. Dies führte stellenweise zu ersten Behinderungen. In Lugano gingen bis am Samstagmorgen 126 Millimeter Regen nieder, und es kam zum Teil zu Überschwemmungen.

Der starke Regen hat im Tessin zu ersten Behinderungen und Überschwemmungen geführt. Bis am Samstagmorgen gab es stellenweise bereits 140 Millimeter Regen Video: Keystone/sda

Erste Überschwemmungen und Erdrutsche gab es schon am Freitag im Tessin, etwa in der Nähe von Gandria am Luganersee, nördlich von Bellinzona und in der Nähe von Madonna di Ponte.

Viel Regen fiel auch in Graubünden, vor allem im Bergell mit 108 Millimetern in Soglio. Zu einem Steinschlag kam es auf der Strasse zwischen Ilanz und Trun in der Surselva.

Auch im südwestlichen Wallis gab es sehr grosse Regenmengen. Am Lac d’Emosson wurden bis am Samstagmorgen total ebenfalls 93 Millimeter Regen registriert.

lop/sda