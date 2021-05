Sweet Home: Ferien in Miami – Höchste Zeit für ein Goodtime-Hotel Wünschen Sie sich ganz einfach mal wieder eine unbeschwerte Zeit? Dann ist das Miami Southbeach genau das Richtige! Marianne Kohler Nizamuddin

Denken Sie an die glamouröse Zeit von Hollywood in den Vierziger- und Fünfzigerjahren, an die Wasserballett-Musicals von Esther Williams, an die herrliche Komödie «Some like it hot» und an die damals beliebten Ferienorte Acapulco oder Havanna. Ein bisschen von all dem findet man im brandneuen Goodtime Hotel in Miami.

Dahinter stecken Miamis Nachtclubkönig David Grutman und der Sänger Pharell Williams, das Interiordesign machte Ken Fulk. Selbstverständlich findet man hier sehr viel Rosa und Himmelblau – die typischen Miami-Beach-Pastelltöne! Überall zieht sich ein wenig Art-Deco-Allüre durch. Nostalgie und die Opulenz vergangener Zeiten vermischt sich mit der Frische und Entspanntheit der modernen Gegenwart.

Die Bibliothek, ein pfirsichfarbenes und mit Eichenholz verkleidetes Zimmer, ist gedacht für Kaffee und Kuchen, Cocktails und ungezwungene geschäftliche Meet-and-Greets: Ein geselliger Treffpunkt im Hotel, an dem die Gäste nach Belieben nahtlos vom Arbeitsmodus in den Wochenendmodus wechseln können.

Das Hotel ist eine Art Erlebnispark voller Fantasiewelten und quirliger Details, die inspirieren und dazu einladen, dem Alltag zu entfliehen. Das Goodtime Hotel will einen aktiven, ausgewogenen Lebensstil fördern, bei dem fröhliche Aktivität und entspannte Flucht zusammenkommen. Es ist eine tropische Oase für hedonistische Feierlichkeiten und entspanntes R & R, das übrigens Rest and Relax bedeutet.

So ist denn auch die Einrichtung teils dramatisch und üppig, wie eine Filmkulisse – aber auch stylish, humorvoll und glamourös. Wenn man in das Hotel eintritt, sollte man den Alltag sofort vergessen.

«Wir möchten, dass das Goodtime Hotel ein Gefühl der Wiederbelebung vermittelt und den seltenen, aufregenden Nervenkitzel auslöst, der entsteht, wenn man etwas Besonderes entdeckt.» Pharrell Williams

In den 266 Zimmern und Suiten zeigt sich der glamouröse Miamistil auf frischeste Art. Darin finden sich mehrheitlich individuelle Queensize-Betten. Viele Zimmer bieten den direkten Blick nach Westen auf die Biscayne Bay oder nach Osten auf den Atlantik. Das Goodtime-Team garantiert damit Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang für Instagrampostings. Besonders stolz ist es auch auf die rosaroten Haustelefone, die Leopardenmuster, die sich nicht nur auf Bänken, sondern auch auf den Morgenmänteln zeigen, und die vielen hübschen Rattanmöbel. Übrigens haben die leopardengemusterten Teppiche in den Korridoren eingewobene Abdrücke von nassen Füssen – ein augenzwinkerndes Detail, das den verspielten Charme von Miami Beach widerspiegelt.

Das absolut stylishe Fitnesscenter ist wie ein Spielplatz für Erwachsene. Die Fitnessgeräte sind von «MyBeast» und auch die Luxus-Spinning-Räder von Peloton stehen zur Verfügung. Zudem bietet das Hotel Shoppingmöglichkeiten.

Fantastisch ist der Pool, der modisch ein Streifenmuster zeigt. Mittendurch geht ein Catwalk – um zu sehen und gesehen zu werden. Er ist kokett dekoriert mit mintfarbenen Metallpalmenschirmen. Die grossen Bäume, Palmen und anderen Pflanzen sind Teil der Outdoorarchitektur und unterstützen das Tropical-Feeling.

Die ersten, die auf dem Pool Catwalk posieren, sind natürlich Pharell Williams (l.) und David Gutman.

«Wenn man hier ankommt, empfängt einen ein unvergessliches Erlebnis. Wir wollen, dass man im Goodtime Hotel alle Sorgen und Ängste draussen lässt.» David Gutman

Das Goodtime Hotel befindet sich in Miami Beach an der Washington Avenue und 6th Street. Neben 266 Gästezimmern bietet es einen Poolclub mit Restaurant, das Strawberry Moon heisst. Der Name verbindet den Tag mit der Nacht – ein wichtiger Teil des Erlebnishotels. Es ist eine Kreation des Clubkönigs von Miami, David Gutman, der mit seinem Unternehmen Groot Hospitality Inhaber von berühmten Clubs und Restaurants in der Stadt ist. Das Goodtime Hotel ist sein erstes Hotel. Sein Partner Pharell Williams ist nicht nur in der Musikszene ein Megastar, sondern auch einflussreich in der Modewelt. Das Goodtime Hotel wurde am 15. April 2021 für Gäste geöffnet. Weitere Informationen, Buchungen und Programmplanung gibt es hier: thegoodtimehotel.com. Und hier finden Sie das Goodtime Hotel auf Instagram.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.