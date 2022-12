Jugendgericht Meilen – Höchststrafe für einen Jugendlichen Ein zur Tatzeit 15-Jähriger hat mit mehreren Messerstichen den Tod eines Kollegen in Kauf genommen. Es war nur die schwerste Straftat von insgesamt über 30 Vorfällen. Thomas Hasler

Das Jugendgericht Meilen tagte hinter verschlossenen Türen. Foto: Michael Trost

Es begann mit einem Marihuana-Deal, setzte sich mit einem Streit fort und endete mit mehreren Messerstichen: Im Frühjahr 2020 hatte sich der damals 15-jährige, im Bezirk Meilen wohnhafte Jugendliche in einen Streit zwischen seinem Freund und einem Kollegen in Bern eingemischt. Der 15-Jährige stach mit einem Taschenmesser mehrfach in den Rücken und in die Brust des Kollegen. Dabei traf er auch dessen Gesicht.