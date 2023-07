Guns N’ Roses in Bern – Höhen und Tiefen und viel Arbeit für den Tontechniker Selbstparodie ist es zum Glück noch nicht. Das Konzert der einst grössten Rockband der Welt war gar nicht mal so schlecht. Martin Burkhalter

Die Stimme hielt – einigermassen: Sänger Axl Rose enttäuschte in Bern nicht. Gitarrist Slash war meisterlich wie immer. Foto: Guilherme Neto

Zwei Stunden ist das Konzert schon alt, als er kommt, der Überhit dieser Band: «November Rain» vom Album «Use Your Illusion» aus dem Jahr 1991. Axl Rose sitzt im Veston mit Leopardenmuster am Klavier, schlägt die ersten Akkorde an. Die Vorfreude auf dem nahezu ausverkauften Bern-Expo-Open-Air-Gelände ist gross, das Publikum freut sich auf die Gänsehaut.