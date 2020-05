Höhepunkte Nord- und Südäthiopiens Diese Tour verbindet die Höhepunkte Nord- und Südäthiopiens in einer unglaublich facettenreichen Reise. Sie eignet sich für Reisende, die beide völlig unterschiedliche Landesteile in einer intensiven, aber komfortablen Reise kombinieren möchten. Eines der Highlights ist der Besuch des Maryam-Zion-Festivals. Aline Zwahlen

Reisedatum

23. November bis 13. Dezember 2020

Reiseprogramm

1. Tag: Anreise Flug von Zürich nach Addis Abeba. 2. Tag: Addis Abeba – Ankunft und Stadtbesichtigung Ankunft und Transfer ins Hotel Sheraton. Erkundung von Addis Abeba. Sie sehen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten unter anderem Mount Entoto mit dem besten Ausblick über die Hauptstadt.

3. Tag: Addis Abeba–Bahir Dar Flug nach Bahir Dar. Erkundung der Halbinsel Zeghie am Morgen inkl. Bootsfahrt auf dem Tana-See. Am Nachmittag besichtigen Sie die Wasserfälle des Blauen Nil (Tis Abay).

4. Tag: Bahir Dar–Gondar Fahrt nach Gondar, am Fusse der Simien- Berge und Besichtigung der Stadt. Sie besuchen die kaiserlichen Gemächer von Fassil Ghibe und alle Schlösser der Gonderischen Kaiser. Anschliessend Besichtigung der Kirche Berhan Selassie.

5. Tag: Gondar–National Park Simien Mountains Heute erkunden Sie den National Park Simien Mountains, ein Unesco-Weltnaturerbe aufgrund seiner einzigartigen Landschaft und seines endemischen Tierlebens.

6. Tag: National Park Simien Mountains–Axum Fahrt nach Axum (ca. 7h) durch atemberaubende Landschaften mit grandiosen Ausblicken.

7. Tag: Axum Sie besichtigen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Axum ist eine heilige Stadt für die Äthiopier.

8. Tag: Axum Heute nehmen Sie an den Festlichkeiten des Maryam-Zion-Festivals teil.

9. Tag: Axum–Lalibela Flug nach Lalibela. Besuch der 11 weltbekannten Felskirchen in Lalibela.

10. Tag: Faszinierende Umgebung von Lalibela Ausflug zum Kloster Ashtem Maryam und dem imposanten Höhlen-Kloster Yirmahne.

11. Tag: Lalibela–Arba Minch Morgens Besuch des interessanten Klosters Ne´akuto Le´ab ausserhalb von Lalibela. Anschliessend Flug nach Arba Minch. Freier Nachmittag in Arba Minch.

12. Tag: Ausflug zum Chamo-See Sie besuchen das Volk der Dorze in ihrem Dorf in den Guge-Bergen. Nachmittags Bootsfahrt auf dem Chamo-See.

13. Tag: Arba Minch–Jinka Fahrt nach Jinka (ca. 4h). Unterwegs Besuch von Konso.

14. Tag: Jinka–National Park Mago–Turmi Morgens Besuch des Mago-National-Parks. Am Nachmittag Fahrt nach Turmi, wo Sie den Stamm der Hamer kennenlernen.

15. Tag: National Park Mago–Turmi Besuch des Stammes Dassanech, bekannt für ihr Nomadenleben und interessanten Körperschmuck. Überquerung des Flusses Omo im Einbaum. Am Nachmittag Zeit in Turmi.

16. Tag: Turmi–Dimeka–Konso Fahrt nach Konso. Besuch des farbenfrohen Marktes im Omo-Tal auf dem Weg. Je nach Zeit besichtigen Sie die «New York»-Schlucht.

17. Tag: Hawassa Fahrt nach Hawassa (ca. 8h), der Hauptstadt der südlichen Völker. Geniessen Sie die Annehmlichkeiten der 5-Sterne-Lodge des berühmten äthiopischen Langstreckenläufers Haile Gebre Selassie.

18. Tag: Hawassa–Langano-See Weiterreise zum Langano-See. Entspannen Sie sich am Ufer des Sees.

19. Tag: Langano See–Zway–Addis Abeba Rückfahrt nach Addis Abeba via Zway. Bootsfahrt zur Vogel-Insel in Zway und Besuch der Rebberge der Castel Winery.

20. Tag: Besuch Schweizer Hilfswerke und Heimreise Besuch zweier Schweizer Hilfswerke. Abschlussabendessen und Transfer zum Flughafen. Rückflug in die Schweiz.

21. Tag: Ankunft in Zürich Ankunft in Zürich und individuelle Heimreise.

Preis pro Person*

- Fr. 7950.– Doppelzimmer

- Fr. 1590.– Zuschlag Einzelzimmer



*Beim Flugpreis handelt es sich um einen Richtpreis, definitiver Flugpreis/Flugplan Ende Februar 2020. Annullations- /SOS Jahresversicherung auf Anfrage

Begrenzte Teilnehmerzahl

Mind. 14, max. 16 Personen

Leistungen

Internationale Flüge in Economy-Klasse inkl. Taxen

Inlandflüge mit Ethiopian Airlines in Economy-Klasse inkl. Taxen

19 Übernachtungen in guten Hotels oder Lodges

Tageszimmer am letzten Tag der Reise

19x Frühstück, 19x Abendessen

Visagebühr

Alle erwähnten Transfers, Besichtigungen und Eintrittsgelder gemäss Programm

Lokale englisch sprechende Reiseleitung

Reiseleitung durch Experte Heiko Hooge

Nicht inbegriffen

Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke

Persönliche Auslagen und Trinkgelder

Versicherung

Reiseformalitäten

Schweizer Bürger benötigen einen gültigen Reisepass, der bei der Ausreise noch 6 Monate gültig ist. Zusätzlich braucht es ein Visum, welches Atlas Reisen gerne für Sie einholen wird.

Organisation und Buchung

Die Teilnehmer schliessen ihren Vertrag direkt mit Atlas Reisen. Es gelten die AGB der Atlas Reisen/Media Touristik AG. Mitglied des Reisegarantiefonds.

Buchung, Informationen und Detailprogramm

Atlas Reisen, Weinbergstrasse 149, Postfach, 8042 Zürich Tel. 044 259 80 08, gruppen@atlas-reisen.ch www.atlas-reisen.ch

Ihr Experte auf der Reise

2002 reiste Heiko Hooge zum ersten Mal nach Äthiopien. Seitdem hat ihn das Land nicht mehr losgelassen. Besonders die über 3000-jährige Geschichte, die vielfältige Kultur, die freundlichen Menschen und die aussergewöhnlich schöne Landschaft haben es ihm angetan. 2012 erschien sein umfangreicher Äthiopien-Reiseführer. Hooge lebt in der Nähe von Köln und arbeitet als Reisejournalist und Reiseexperte.