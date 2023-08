Das Wichtigste zur Sportkletter-WM – Höher, schneller, geschickter – in Bern klettern die Besten der Welt um Gold Welche Disziplinen gibt es? Wer ist Favorit? Und wer sind die besten Schweizerinnen? Alles zur Weltmeisterschaft in der Postfinance-Arena vom 1. bis 12. August. Annick Vogt

Gehört an der WM zu den Favoriten: Der Schweizer Lead-Spezialist Sascha Lehmann. Foto: Johann Groder (Keystone)

War die Schweiz bereits Austragungsort einer WM?

Seit 1991 werden die Weltmeisterschaften im Sportklettern ungefähr in einem Zweijahresrhythmus ausgetragen. Die 18. Ausgabe findet in Bern statt. Vom 1. bis 12. August werden in der Postfinance-Arena über 630 Kletterinnen sowie Parakletterer aus 56 Nationen um Medaillen kämpfen. Die Schweiz organisiert bereits zum dritten Mal die WM im Sportklettern: 1995 fand sie in Genf statt, 2001 in Winterthur.

Programm der Kletter-WM Di, 1. August: Qualifikation – Männer – Bouldern

Mi, 2. August: Qualifikation – Frauen – Lead

Do, 3. August: Qualifikation – Männer – Lead

Do, 3. August: Qualifikation – Frauen - Bouldern

Fr, 4. August: Halbfinal und Final – Männer - Bouldern

Sa, 5. August: Halbfinal und Final – Frauen - Bouldern

So, 6. August: Halbfinal und Final – Frauen und Männer – Lead

Di, 8. August: Qualifikation – Frauen und Männer – Paraklettern

Mi, 9. August: Halbfinal – Frauen und Männer – Kombination «Boulder & Lead»

Do, 10. August: Qualifikation – Frauen und Männer – Speed

Do, 10. August: Final – Frauen und Männer – Paraklettern

Do, 10. August: Final – Frauen und Männer – Speed

Fr, 11. August: Final – Frauen – Kombination «Boulder & Lead»

Sa, 12. August: Final – Männer – Kombination «Boulder & Lead»

Die Wettkämpfe – bis auf die Qualifikationen – werden von SRF übertragen. Zu verfolgen ist die WM auch über den «Eurosport Player», der Stream ist jedoch kostenpflichtig.

In welchen Disziplinen treten die Athletinnen an?

Insgesamt gibt es drei Disziplinen: Bouldern, Lead und Speed . Ziel im Bouldern ist es, bei den vier bis fünf Routen – den «Bouldern» oder «Boulderproblemen» – so hoch wie möglich zu kommen. Und das mit möglichst wenigen Versuchen und in je maximal vier Minuten. Die Wände sind 4,5 Meter hoch, gesichert werden die Kletterinnen nicht. In dieser Disziplin klettert der Athlet nur so hoch, dass er ohne wesentliche Verletzungsgefahr abspringen kann. Wer fällt oder abspringt, landet auf einer dicken, weichen Matte.

Die Disziplin Lead bezeichnet das Klettern am Seil. Die Athletinnen hängen dabei das Seil in regelmässigen Abständen in Karabiner ein, was der eigenen Sicherheit dient. Gesichert werden die Kletterer vom Boden aus von einer Person. Ziel ist es, an der 15 Meter hohen Wand so hoch wie möglich zu klettern. Für ihren Versuch haben sie sechs Minuten Zeit.

Beim Speed geht es naturgemäss um die Schnelligkeit. Die Speedkletterin muss eine Route an einer 15 Meter hohen Wand so schnell wie möglich absolvieren. Sobald ihr Fuss die Startplatte verlässt, beginnt die Zeit zu laufen. Oben angelangt, stoppt sie die Zeit per Knopfdruck. Die Route ist dabei immer und in jeder Halle dieselbe, was sie mess- und vergleichbar macht. Gesichert werden Speedkletterer von einem «Toppas», einem Selbst­sicherungs­automaten, der sich am Ende der Wand befindet.

Was hat Bern mit den Olympischen Spielen zu tun?

Mit der WM in Bern beginnt auch die Qualifikationsphase für die Olympischen Spiele 2024. Insgesamt werden zehn Startplätze vergeben. Pro Geschlecht qualifizieren sich die beiden besten Speed-Kletterer sowie die drei besten Kletterinnen der Kombination «Boulder & Lead». Hier müssen Kletterinnen und Kletterer sowohl im Bouldern wie auch im Lead antreten. Die Leistungen in beiden Disziplinen werden kombiniert gewertet. Gestartet wird mit dem Bouldern.

In Paris ist Sportklettern nach seinem Debüt in Tokio 2021 zum zweiten Mal olympisch – diesmal in einem neuen Format. Während in Tokio die drei Disziplinen Bouldern, Lead und Speed kombiniert gewertet wurden und es nur eine Medaille pro Geschlecht gab, zählt Speed nun einzeln. Damit gibt es in Paris für Frauen und Männer neu zwei Medaillen zu holen: eine im Speed und eine in der Kombination «Boulder & Lead».

Wie läuft die WM im Paraklettern ab?

In Bern werden auch Paraathletinnen und -athleten um die Weltmeistertitel klettern. Je nach Beeinträchtigung gibt es verschiedene Kategorien, in denen sie antreten. Sie alle klettern aber an den gleichen 15 Meter hohen Wänden und ausschliesslich in der Disziplin «Lead». Auch hier ist es das Ziel, in sechs Minuten so hoch wie möglich zu klettern. Gesichert werden die Parakletterer dabei von zwei Personen vom Boden aus und mit zwei Seilen, welche bereits am Ende der Wand befestigt sind. Parakletterinnen müssen die Seile während des Kletterns also nicht in Zwischenkarabiner einhängen.

Wie ist die Schweiz an der Heim-WM vertreten?

33 Schweizerinnen und Schweizer werden an der Heim-WM antreten, davon gehören 16 dem Paraclimbing-Team an. Besonders auf Petra Klingler und Sascha Lehmann dürften Medaillenhoffnungen ruhen. Klingler siegte 2016 an der Weltmeisterschaft in Paris im Bouldern und trat an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio an. Lehmann gewann an der EM in Moskau 2020 Gold im Lead sowie Silber in der Kombination. In Innsbruck dieses Jahr gewann er seinen zweiten Weltcup im Lead. Im Paraklettern dürfen Dominic Geissler und Roland Paillex zu den Mitfavoriten in ihren Kategorien gezählt werden. Beide standen dieses Jahr schon zweimal auf dem Podest.

So sieht das Schweizer Team aus Swiss Climbing Team Petra Klingler (Bouldern)

Andrea Kümin (Bouldern)

Sofya Yokoyama (Bouldern)

Nathalie Bärtschi (Bouldern)

Jil Couture (Bouldern)

Liv Egli (Lead)

Zoé Egli (Lead)

Michelle Hulliger (Lead)

Anne-Sophie Koller (Lead)

Noé Looser (Lead)

Sascha Lehmann (Lead/Bouldern)

Julien Clémence (Bouldern)

Jonas Utelli (Lead/Bouldern)

Nils Favre (Bouldern)

Nino Grünenfelder (Lead)

Dimitri Vogt (Lead)

Dimitri Flick (Lead) Swiss Paraclimbing Team Angela Fallegger

Doris Rohner

Amruta Wyssmann

Laila Grillo

Sarah Longhi

Marco Galli

Martin Villiger

Christoph Zundel

Matthias Bärtschi

Hermann Mönch

Bruno Aerni

Dominic Geisseler

Niko Galbusera

Sulivan Thuer

Roland Paillex

Andreas Suhner

Wer ist Favorit?

Bei den Frauen ist Janja Garnbret die wohl grösste Favoritin in den Wettbewerben Bouldern, Lead und Kombination. Die Slowenin ist bereits mehrfache Europa- und Weltmeisterin sowie Goldmedaillengewinnerin von Tokio 2021. Ebenfalls zu den Favoritinnen zählen Brooke Raboutou und Natalia Grossmann aus den USA, die Japanerinnen Miho Nonaka, Silbermedaillengewinnerin von Tokio, und Natsuki Tanii, die Österreicherin Jessica Pilz und Chaehyun Seo aus Südkorea. Im Speed ist die Polin und derzeitige Rekordhalterin (6,25 Sekunden) Aleksandra Miroslaw zu favorisieren.

Bei den Männern zählen der Tscheche Adam Ondra und Jakob Schubert aus Österreich zu den grössten Favoriten. Ebenfalls muss mit den Japanern Tomoa Narasaki, zweifacher Boulder-Weltmeister, Anraku Sorato und Yoshiyuki Ogata, Colin Duffy aus den USA, dem Deutschen Alexander Megos und dem formstarken Briten Toby Roberts gerechnet werden. Veddriq Leonardo, derzeitiger Rekordhalter (4,9 Sekunden), aus Indonesien gilt es im Speed zu schlagen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.