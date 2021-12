Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Hören Sie bella Italia in der harten deutschen Sprache?

Das grosse Abc – unser Sprachquiz: Testen Sie Ihre sprachliche Fitness! Wörter, Stilfiguren, Redewendungen, Grammatikregeln – von veralteten über gediegene und literarische bis zu denglischen oder jugendsprachlichen Formen gehen wir in unserem Quiz allem nach, was das Deutsche an Wunderbarem und Wunderlichkeiten so bietet. Jede Woche wird auf eine bestimmte Thematik fokussiert. Viel Glück!