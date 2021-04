Pandemie in Brasilien – «Hört doch auf mit dem Geheule» Sagt Jair Bolsonaro zu seinem Volk, während jeden Tag Tausende sterben. Kaum zu glauben, dass Brasilien mal Vorbild beim Impfen war. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Hätte er doch auf das Impf-Maskottchen gehört: Der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro und Zé Gotinha. Foto: Andre Borges (Getty Images)

Kurz bevor das Maskottchen für Monate verschwand, stand es mit dem brasilianischen Präsidenten auf der Bühne. Es war der 16. Dezember 2020, im Gesundheitsministerium der Hauptstadt Brasília wurde ein Impfplan gegen das Coronavirus präsentiert. Der Staatschef hatte am Tag zuvor noch erklärt, er werde sich unter keinen Umständen immunisieren lassen. Und ein paar Tage später warnte Jair Bolsonaro dann noch vor eventuellen Nebenwirkungen der Impfstoffe: Frauen könnte ein Bart wachsen, Männer könnten eine hohe Stimme bekommen, wer weiss das schon?

An diesem Tag lächelte Bolsonaro in die Menge, einen Mundschutz trug er nicht, auch der damalige Gesundheitsminister hatte keine Maske an, ein General ohne medizinische Ausbildung, der Pazuello heisst, aber wegen seines Corona-Managements Pesadelo genannt wird, Albtraum.