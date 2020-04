Kampf gegen Corona – Hoffende Italiener, ernüchterte Franzosen In Italien zeichnet sich eine Trendwende ab, bereits spricht man von «Phase 2». In Paris dagegen darf man nach den jüngsten Zahlen tagsüber nicht mehr joggen. Oliver Meiler aus Rom

Ein bisschen Geduld noch im Lockdown: Eine Strassenszene aus Neapel. Foto: EPA

So viel Zuversicht war noch nie. In Italien scheint sich der harte Kurs der Regierung im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus auszuzahlen – nach einem Monat Lockdown durfte das auch erwartet werden. Die meisten Werte, von denen man sich eine Reduzierung erhofft, sind zuletzt zum Teil drastisch gesunken: Die Zahl der Neuinfektionen ging auf 880 zurück, dem niedrigsten Wert seit dem 10. März.

Mittlerweile geht man von einer Ansteckungsrate von weniger als einem Neuinfizierten pro Positivem aus. In der Epidemiologie brauchen sie für die Messung die sogenannten Grundvermehrungszahl R0: Fällt die einmal merklich unter 1,0 und tendiert gegen 0, ist die Aussicht berechtigt, dass die Welle abebbt. Wenigstens die erste Welle.

Kollaps abgewendet

Für die Stabilität des italienischen Gesundheitswesens ist eine andere Zahl ebenso wichtig, nämlich die der belegten Intensivbetten. In den vergangenen Tagen ist die Auslastung stetig gesunken, zuletzt sogar stark, belegt sind jetzt knapp 3900. Und da vor allem in Norditalien in der Zwischenzeit der notorische Mangel an Intensivbetten mit dem Bau von Ad-hoc-Kliniken und Feldspitälern kompensiert werden konnte, ist die Sorge vor einem Kollaps des Systems fürs Erste gebannt.

Auch die Zahl der Genesenen stimmt alle hoffnungsfroh: Sie ist nun immer deutlich höher als die der Verstorbenen. Dramatisch hoch bleibt indessen die Anzahl derer, die Covid-19 nicht überleben. 604 waren es auch im jüngsten Bulletin des nationalen Zivilschutzes. Das Istituto Superiore di Sanità, Italiens oberstes Gesundheitsinstitut, gibt dann jeweils zu bedenken, es sei normal, dass dieser Wert als letzter sinke. Man sei auf dem richtigen Weg.

Zuerst die Wirtschaft

Für Italiens Premier Giuseppe Conte beginnt nun wohl die heikelste Zeit. Alle fordern einen Plan für die «Fase due», die zweite Phase. Gemeint ist eine Auflockerung des Lockdown für die Bürger und des Shutdown für die Wirtschaft. Die Firmen und Fabriken werden wahrscheinlich früher dran sein, vielleicht schon nach Ostern – jedoch sektoriell, schrittweise und mit Auflagen.

Ganz so still steht die Wirtschaft allerdings nicht. Allein im Norden wird in Zehntausenden Unternehmen gearbeitet. Viele von ihnen erklärten sich selbst als unverzichtbar, um zu jenen zu gehören, die laut dem jüngsten Dekret weiter produzieren dürfen. Dazu gehören auch solche, deren Produkte und Dienstleistungen nur mit viel Fantasie zur Kategorie «unabdingbar» und «unaufschiebbar» gehören. Laut Schätzungen des nationalen Statistikamtes arbeiten ungefähr zwei Drittel aller italienischen Arbeitnehmer im Homeoffice und in den Unternehmen, die nicht schliessen mussten.

Alle anderen Bürger, so hört man, müssen sich noch eine Weile länger gedulden. Vor Anfang Mai wird die Ausgehsperre wohl nicht gelöst. Geprüft wird, ob manche, vom Virus nur wenig getroffenen Regionen früher zu etwas Normalität zurückfinden als andere. Doch die Regierung bereitet die Italiener bereits darauf vor, dass der Alltag für alle ein ganz neuer sein werde. Bleiben werden Social Distancing, Warteschlangen vor Läden, das Tragen von Schutzmasken.

So viele Opfer wie noch nie

Während Italien, das vor allen anderen Ländern Europas dichtmachte, nun also ans Danach denkt, kämpft Frankreich mit steigenden Zahlen. Allein am Dienstag waren 1417 neue Todesopfer hinzugekommen – für den Vergleich: In Italien sind laut den offiziellen Angaben auch in den akutesten Zeiten der Krise nie mehr als 1000 Menschen in 24 Stunden an oder mit Covid-19 gestorben. In Frankreich hat Corona nun 10’328 Menschenleben gefordert.

Vor einigen Tagen hatte die französische Regierung bereits angedeutet, dass sie die strengsten Massnahmen etwas lockern könnte, nun ist alles wieder anders. In Paris und in den Départements rund um die Stadt ist es ab sofort auch nicht mehr erlaubt, zwischen 10 und 19 Uhr draussen Sport zu treiben. Spaziergänge sind zugelassen, jedoch nur für eine Stunde am Tag im eigenen Quartier.