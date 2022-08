Wal verschwimmt sich in Frankreich – Beluga in der Seine frisst nicht – grosse Rettung geplant In der Normandie ist ein Wal mehr als hundert Kilometer ins Landesinnere geschwommen, eine Schleuse stoppte ihn. Es läuft ein Rettungsversuch.

Hält Tierschützerinnen und Tierschützer auf Trab: Der Beluga in der Seine an der Schleuse Notre-Dame-de-la-Garenne in der Normandie. Foto: Jean-François Monier (AFP)

Französische Tierschützer bereiten eine heikle Rettungsaktion für einen Belugawal vor, der sich in die Seine verirrt hat. «Wir haben eine Idee, die funktionieren könnte», sagte Isabelle Brasseur vom Zoo Marineland in Antibes in Südfrankreich am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. «Wir werden sie den Leuten, die uns helfen werden, erklären und weiter verfeinern.»

Am Montag hatte Meeresschutzorganisation Sea Shepherd getwittert, Versuche, das Tier zu füttern, dauerten an, seien aber nach wie vor erfolglos.

Der Beluga, oder auch Weisswal genannt, steckt seit Montag in einer Seine-Schleuse zwischen Rouen und Paris fest, mehr als hundert Kilometer von der Flussmündung entfernt. Das geschwächte Tier soll ins Meer zurückgebracht werden. «Es erscheint uns möglich, über einen Transport Richtung Meer nachzudenken», hatte eine Lokalpolitikerin am Montag dem Sender BFMTV gesagt.

Der in einer Seine-Schleuse feststeckende geschwächte Beluga soll ins Meer zurückgebracht werden. Video: AFP





Bislang habe man diese Option aber eher ausgeschlossen, weil der Wal dafür zu schwach erschien. Experten rieten nun aber dazu, den Transport Richtung Ärmelkanal zu wagen. Denn der Wal habe sich am Montag etwas dynamischer verhalten als zuvor.

Die Idee ist nun, den vier Meter langen und 800 Kilo schweren Meeressäuger aus dem Fluss zu ziehen und in ein Meerwasserbecken zu transportieren, um ihn aufzupäppeln und dann zurück ins Meer zu bringen. Der Plan ist aber alles andere als einfach: Ein grosses Problem sei, dass das Ufer der Seine an der Schleuse nicht für Fahrzeuge zugänglich sei, sagte Brasseur. Daher müsse alles «von Hand» gemacht werden.

1 / 4 Kein Seeungeheuer, aber ein Säugetier: Der Beluga am Freitag bei Courcelles-sur-Seine, nach dem er bereits 70 Kilometer in der Seine zurückgelegt hatte. Foto: Jean-François Monier (AFP)

Zunächst soll aber ein Tierarzt überprüfen, ob das geschwächte Tier den Transport überhaupt überstehen würde. Dazu soll er unter anderem das Blut und die Atmung des Wals untersuchen. Dass das abgemagerte Tier kein Futter annimmt, werten Experten als mögliches Anzeichen für eine Krankheit.

Das Gewicht des Tiers sei «gefährlich tief» berichtete «Sea Shepherd France». Deshalb hätten ihm Tierärzte auch Appetit-anregende Medikamente gegeben. Würde die Rettung nicht gelingen, müsste das Tier eingeschläfert werden.

Französische Medien berichten, dass die Hoffnungen für eine erfolgreiche Rettung schwinden. Der Gesundheitszustand des Tiers verschlechtere sich derzeit allerdings nicht weiter, heisst es unter Berufung «Sea Shepherd France»-Präsident Lamya Essemlali.

Am frühen Montagmorgen hatte sich der Beluga laut den Helfern 30 Minuten lang an der Schleusenwand gerieben und somit Flecken entfernt, die sich auf seinem Rücken gebildet hatten. Möglicherweise hätten ihm verabreichte Antibiotika auch geholfen.

«Sea Shepherd France» berichtete aber auch, dass sich der Beluga neugierig zeige, obwohl er weiterhin keine Nahrung zu sich nehme.

Die Meeresschutzorganisation hat bereits um Spenden für die Rettungsaktion gebeten. Benötigt werden unter anderem Seile, Netze und Matratzen.

Der Weisswal war am Dienstag vergangener Woche erstmals in der Seine gesichtet worden und sitzt seit Freitag in einer Schleuse in Saint-Pierre-La-Garenne rund 70 Kilometer vor Paris fest – 130 Kilometer von der Seine-Mündung am Ärmelkanal entfernt. Im warmen Süsswasser kann das Tier nach Angaben von Experten nicht lange überleben. Normalerweise leben Belugawale in arktischen Gewässern vor den Küsten Russlands, Alaskas und Kanadas.

Kein Lebensraum für einen Wal: Schiffe auf der Seine bei Courcelles-sur-Seine zwischen Rouen und Paris. Foto: Jean-François Monier (AFP)

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein grosser Wal in den französischen Fluss verirrt hat: Im Mai verhungerte ein Orca nach wochenlanger Odyssee in der Seine, im Juli wurde mutmasslich ein Finnwal in der Flussmündung bei Le Havre gesichtet.

Laut Experten ist es aber erst das zweite Mal, dass sich ein Beluga nach Frankreich verirrt hat. Beim ersten Mal hatte ein Fischer im Jahr 1948 in der Loire-Mündung einen Wal in seinen Netzen entdeckt.

Auch auf der anderen Seite des Ärmelkanals kam es schon vor, dass Wale ins Landesinnere schwammen. Letztes Jahr wanderte ein Minkwal in der Themse bis nach London. Rettungsversuche schlugen fehl.

