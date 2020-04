Hilfsaktion für Saffa-Pavillon – Hoffnung für das Werk einer abgewiesenen Architektin Berta Rahms Pavillon droht im Zürcher Oberland der Abbruch. Ein Verein und der Zürcher Heimatschutz engagieren sich dagegen. Auch, um die Ehre der Frauenrechtlerin zu retten. Ev Manz

Der Saffa-Pavillon von Berta Rahm stand über ein halbes Jahrhundert in Gossau. Foto: Privatarchiv Patrick Romanens

Bis vor kurzem hat sich die Biografie von Berta Rahm wie eine Tragödie gelesen. Es war das Leben einer Frau mit hoher Bildung, die wegen ihres Geschlechts in der Arbeitswelt ständig scheiterte. Sie war die designierte Chefarchitektin der «Schweizer Ausstellung für Frauenarbeit». 1958 zeigte die Schau unter dem Kurznamen Saffa am Seeufer in Zürich-Wollishofen die Tatkraft der Frauen in der Arbeitswelt und bewarb die erste erfolglose Volksabstimmung für das Frauenstimmrecht im folgenden Jahr.