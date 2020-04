Freizeitsport in Zürich – Hoffnung für Golfer und Tennisfans Regierungsrat Mario Fehr (SP) hat in Bern interveniert, damit gewisse Sportarten bald wieder erlaubt sind. Und er hat schon ein Startdatum im Kopf. Susanne Anderegg

Die Plätze wären bereit: Anlage des LTC Winterthur. Foto: Susanne Anderegg

Sonntagnachmittag in Winterthur: Der Platzchef des ältesten Tennisclubs der Stadt, des LTC, schlendert über die weitläufigen Sportanlagen bei der Schützenwiese, wo viele Leute am Joggen sind oder einfach in der Wiese sitzen. Er ist auf der Suche nach einer Ballwand. Vergeblich.