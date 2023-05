Ausstellung in der Fondation Beyeler – Hoffnung keimt aus Massengräbern Trauerarbeit mit Doris Salcedo: Die atemberaubenden Werke der grossen kolumbianischen Künstlerin thematisieren den Bürgerkrieg in Kolumbien. Christoph Heim

Die Künstlerin Doris Salcedo ist eine der berühmtesten Künstlerinnen Lateinamerikas: Ihre Ausstellung in der Fondation Beyeler dreht sich um den Bürgerkrieg in Kolumbien. Foto: David Heald © Solomon

In der Fondation Beyeler erinnert die Künstlerin Doris Salcedo in einer atemberaubenden Ausstellung an Folter, Missbrauch und die Verschleppung von Frauen und deren Ermordung im Bürgerkrieg in Kolumbien. Salcedo, eine der bedeutendsten Künstlerinnen Lateinamerikas, konzentriert sich in ihrer hochpolitischen Kunst ganz auf die Opfer in der jahrzehntelang dauernden Auseinandersetzung zwischen der Guerilla der Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, abgekürzt Farc, und der Regierung Kolumbiens, die mit paramilitärischen Truppen auf brutalste Weise gegen die Rebellenarmee und ihre Sympathisanten vorging.