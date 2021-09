Fotos von Verkehrskontrollen publiziert – Winterthurer Betreiber von Instagram-Kanal droht hohe Strafe Weil ein junger Mann über seinen Instagram-Account «szeneishwintiblog» über Verkehrskontrollen berichtete, soll er eine Geldstrafe von über 16’000 Franken zahlen. «Massiv übertrieben», meint ein Jurist. Thomas Münzel und Michael Caplazi

Die Warnung vor Verkehrskontrollen auf Social Media stellt einen Verstoss gegen das Strassenverkehrsgesetz dar. Symbolfoto: Keystone

Dicke Post für den Betreiber des Instagram-Accounts «szeneishwintiblog»: Wegen öffentlicher Warnungen vor Verkehrskontrollen soll er eine Geldstrafe von 16’200 Franken sowie Verfahrenskosten von 1500 Franken bezahlen, wie 20min.ch am Donnerstag berichtete. Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland spricht in diesem Zusammenhang von einem «schweren Verstoss gegen das Strassenverkehrsgesetz».

Der 28-jährige Betreiber des Instagram-Kanals habe den Standort von Radaren geteilt, heisst es dazu in der Anklageschrift. Und weiter: «Der Beschuldigte warnte durch diese Veröffentlichung eine grosse Anzahl Personen respektive die Öffentlichkeit vor der sich in Gang befindlichen Kontrolle, was er wusste und wollte, zumindest als ernstlich möglich in Kauf nahm.»