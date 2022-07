Drohnenangriff der US-Armee – Hoher IS-Anführer im Norden Syriens getötet Mahir al-Agal habe zu den ranghöchsten Anführern der Terrormiliz gehört. Und er sei der Anführer des IS in Syrien gewesen, erklärt das amerikanische Militär.

Schlag gegen den IS: US-Soldaten bei einer Besprechung in Syrien. Foto: Zoe Garbarino (AP/Keystone/7. November 2018)

Das US-Militär hat eigenen Angaben nach bei einem Einsatz im Nordwesten Syriens einen hohen Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Mahir al-Agal habe zu den ranghöchsten IS-Anführern gehört und sei der Anführer des IS in Syrien gewesen, erklärte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) am Dienstag. Ein weiterer hochrangiger IS-Funktionär sei bei dem US-Schlag schwer verletzt worden. Es habe ersten Erkenntnissen nach keine zivilen Opfer gegeben, so Centcom.

Syrische Kämpfer für Putin «Sie eignen sich vor allem als Kanonenfutter» Abo Erfahrungen aus dem Syrien-Krieg Was eine Belagerung bedeutet Al-Agal sei auch für den Aufbau von IS-Netzwerken ausserhalb des Iraks und Syriens verantwortlich gewesen, hiess es weiter. Nach Informationen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte gehörte zu seinen Hauptaufgaben ausserdem, Geld aus dem Ausland nach Syrien zu bringen. Demnach kam er bei einem US-Drohnenangriff ums Leben, als er in der Gegend um Afrin im Norden zusammen mit einem Mitfahrer per Motorrad unterwegs war.

Immer noch eine Bedrohung für den Westen

Der IS stelle weiterhin eine Bedrohung für die USA und ihre Partner in der Region dar, erklärte ein Centcom-Sprecher. Der Schlag am Dienstag werde daher «die Fähigkeit der Terrororganisation beeinträchtigen, weitere globale Anschläge zu planen und auszuführen».

Ein alleiniger Anführer der Terrormiliz ist derzeit nicht bekannt. Im Oktober 2019 war bei einem Einsatz von US-Spezialkräften in Syrien IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi ums Leben gekommen. Nach US-Angaben zündete er eine Sprengstoffweste, um einer Festnahme zu entgehen. Sein Nachfolger Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kurashi starb im vergangenen Februar ebenfalls bei einem US-Einsatz im Norden Syriens. Nach amerikanischen Angaben sprengte er sich und seine Familie in die Luft.

SDA/fal

