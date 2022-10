Nach dem Lachanfall folgte der Schock – «Hoi Mami, hoi Papi, ich bin der neue Lugano-Trainer» Gestatten, Luca Gianinazzi! Der sechste Schweizer Coach in der höchsten Liga ist erst 29 Jahre alt. Er sagt: «Die National League war mein Ziel, Lugano mein Traum.» Doch wie tickt der Mann? Angelo Rocchinotti

Beim HC Lugano hat seit einer Woche ein 29-Jähriger das Sagen: Ex-Verteidiger Luca Gianinazzi. Foto: Claudio Bader

Die Szenerie wirkt bizarr und passt trotzdem wunderbar zur Geschichte des HC Lugano. Luca Gianinazzi sitzt in der Sport-Bar Club 41 in der Cornèr-Arena. Hinter ihm prangt ein überdimensionales Bild. Es zeigt die Bianconeri im Derby gegen Ambri. Der Cheftrainer an der Bande? Larry Huras. Er hat den Club vor neun Jahren verlassen. Unfreiwillig, versteht sich.