Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Holcim gelingt ein PR-Coup der Extraklasse Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

Holcim hat sich im Vergleichsverfahren mit den US-Justizbehörden auf eine Geldstrafe in Höhe von 778 Millionen Franken geeinigt: Jan Jenisch, Holcim-CEO. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Kein Wort von Holcim im Vergleich mit der US-Justiz

Jan Jenisch, Chef des weltgrössten Zementherstellers Holcim, gelang diese Woche ein PR-Coup der Extraklasse. Zwar muss er nach einem Vergleich mit der US-Justiz 778 Millionen Dollar hinblättern, weil die Tochterfirma Lafarge Cement in Syrien Schutz- und Wegzölle an islamistische Terrorgruppen gezahlt hatte, darunter an den sogenannten Islamischen Staat. Doch Jenisch schaffte es, dass im Vergleich des US-Justizdepartements nur die französische Tochterfirma Lafarge SA und die bereits seit Jahren inaktive Lafarge Cement Syria erwähnt wurden. Kein Wort von der Muttergesellschaft Holcim, die 2015 mit Lafarge fusionierte, danach LafargeHolcim hiess und sich im vergangenen Jahr wieder in Holcim umbenannte, um die Vergangenheit abzustreifen. Umso praktischer ist es für Jenisch, dass das US-Justizdepartement Holcim nur in verschleierter Form erwähnt: als nicht namentlich genannte «Successor Company», also Nachfolgeunternehmen.