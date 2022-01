Umstrittene Ritterwürde für Tony Blair – Holder Rittersmann? Oder Kriegsverbrecher? Der frühere britische Premier ist von der Queen in den höchsten Orden des Landes erhoben worden und darf sich «Sir Tony» nennen. Dagegen begehren Hunderttausende Briten auf. Peter Nonnenmacher aus London

«Lügner mit Blut an den Händen»: Demonstration gegen Tony Blair, Premier Grossbritanniens von 1997 bis 2007, anlässlich einer Irakkrieg-Debatte im Unterhaus. Foto: Keystone

Tony Blair löst noch immer leidenschaftliche Reaktionen aus in Grossbritannien. Fast 15 Jahre ist es her, seit der heute 68-jährige Labour-Politiker aus Downing Street No. 10, dem Sitz des Regierungschefs, ausgezogen ist. Blairs Erhebung in den höchsten Ritterstand durch die Königin zu Neujahr hat aber zu scharfen neuen Protesten geführt unter seinen Landsleuten.

Mehr als eine halbe Million Menschen im Königreich haben eine Petition unterzeichnet, die die Aberkennung der Ehrung fordert – weil «Sir Tony» für die Betreffenden nichts als ein Kriegsverbrecher ist.