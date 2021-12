Liveticker: FCB - Karabach - Cabral bringt die Basler in Führung

Das Thema neben dem Rasen

Neben der letzten Gruppenpartie gegen Karabach gab es rund um den FCB aber ganz allgemein in der Schweiz noch ein anderes, grosses Thema, das für Aufregung sorgte: Die Swiss Football League gab am Mittwoch bekannt, dass bis Ende Jahr die Gästesektoren in den Stadien der Super League geschlossen bleiben. Kollege Oliver Gut von der Basler Zeitung ist sich sicher, dass die Liga mit dieser Aktion zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt: Man wolle auch im Schweizer Fussball etwas gegen die Ausbreitung der Pandemie tun. Und natürlich ist dieser Schritt auch eine Folge der jüngsten Fangewalt in Zürich und St. Gallen – die Themen «Schliessung der Gästesektoren» und «personalisierte Tickets» wurden im Schweizer Fussball in den letzten Wochen rege diskutiert.