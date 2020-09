Er überlebte Auschwitz – Holocaust-Überlebender Kornfeld 91-jährig verstorben Er sprach für Millionen von Menschen, die nicht mehr sprechen konnten. Nach dem Krieg begann für Eduard Kornfeld in Zürich ein neues Leben.

Eduard Kornfeld, Holocaust Überlebender, im Archiv für Zeitgeschichte fotografiert. Foto: Sophie Stieger

Der Holocaust-Überlebende Eduard Kornfeld ist am vergangenen Dienstag in Zürich verstorben. Der 91-Jährige habe den Millionen Opfern des Holocaust eine Stimme gegeben, heisst es in einer am Samstag veröffentlichten Todesanzeige der Gamaraal Stiftung.