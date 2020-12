St. Gallen kommt aus Quarantäne zurück

Der FCSG ist nach zwei Wochen Quarantäne wieder zurück. Bis zum achten Spieltag war St. Gallen das einzige Super-League-Team, das seine Spiele wie geplant absolvieren konnte. Dann hat Corona auch die Ostschweizer erwischt. Unterdessen ist der FCSG unter den Teams, die am wenigsten Spiele gemacht haben. Zuletzt spielten die St. Galler am 22. November gegen Lausanne und holten dabei ein 2:2. Nun muss der FCSG mit nur wenig Trainingspraxis nach Zürich. In der Tabelle steht St. Gallen momentan mit zwölf Punkten auf dem fünften Platz und könnte mit einem Sieg die Zürcher vom Podest verdrängen.