Fragwürdige Disziplin

Nur damit es wieder einmal erwähnt worden ist: Kombinationen gibt es im Weltcup längst keine mehr, die letzte fand vor drei Jahren statt. Der Stellenwert der an und für sich so traditionsreichen Disziplin ist nicht mehr gerade hoch. Und an und für sich ist es ja auch absurd, an der WM ein Rennen durchzuführen, dass es sonst nicht mehr gibt und auf welches hin auch kaum mehr jemand gezielt trainiert.